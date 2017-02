ZDF neo 23:40 bis 00:10 Talkshow Kuttner plus Zwei D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Schampus raus und Würstchen auf den Tisch. Sarah Kuttner lädt wieder ein zum Essen und Quatschen in ihre Berliner Altbauwohnung. Gäste: Rocko Schamoni und Fahri Yardim. Sarah Kuttner und zwei Prominente das ist "Kuttner plus Zwei". Sarah ist Gastgeberin und Moderatorin zugleich. Bei Eierlikör und Schnittchen plaudert sie über die wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens. Kein Promo-Talk, kein Studio. Schön, klug, cool und dabei auch noch männlich. Na wo gibt's denn so was? Bei "Kuttner plus Zwei", wenn sich die Hamburger Szene-Ikone Rocko Schamoni und Hamburger Super-Schauspieler Fahri Yardim Tisch und Butterstulle teilen. Was es heißt, ein echter Punk zu sein und warum Fahri nicht stillsitzen kann - diese und mehr Infos weltexklusiv nur bei "Kuttner plus Zwei". Frauen wollen sie, und Männer wollen so sein wie sie. Da verschlägt es nicht nur Sarah den Atem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Kuttner Gäste: Gäste: Rocko Schamoni, Fahri Yardim Originaltitel: Kuttner plus Zwei

