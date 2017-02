Nach dem Tod des Familienpatriarchen übernimmt Sohnemann Bryce Chadwick nicht nur die Leitung des Familienunternehmens, sondern diktiert fortan auch die Rahmenbedingungen des Lebens seiner Schwester Beth. Als er ihr jedoch verbieten will, den Anwalt Peter Hamilton zu heiraten, der im Unternehmen arbeitet, beschließt Beth, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. In Google-Kalender eintragen