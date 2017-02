Das Erste 01:35 bis 04:35 Show Unser Song D 2017 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Live TV Merken Fünf Nachwuchs-Sängerinnen und -Sänger, eine Jury mit Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen, extra für den Eurovision Song Contest geschriebene Songs, die beliebteste Moderatorin Deutschlands, eine große Liveband unter Leitung von Wolfgang Dalheimer ("Heavytones"), das TV-Publikum als Entscheider, ein "europäisches Stimmungsbarometer": Das sind die Zutaten für "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017", den deutschen ESC-Vorentscheid. Per Video und bei zwei Castingterminen konnten sich junge Künstlerinnen und Künstler darum bewerben, Deutschland im kommenden Jahr beim Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine zu vertreten. Aus den rund 2000 Bewerberinnen und Bewerbern haben Vertreterinnen und Vertreter des deutschen ESC-Federführers NDR und der ARD, der Produktionsfirma Raab TV sowie der musikalische Leiter Wolfgang Dalheimer die fünf Kandidatinnen und Kandidaten ausgesucht, die in "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" auftreten. Diese Fünf haben es geschafft: Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, Helene Nissen, Isabella "Levina" Lueen und Yosefin Buohler sind die Kandidaten, die am Donnerstag, 9. Februar, beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" auf der Bühne stehen. Sie singen Titel, die national und international erfolgreiche Produzenten speziell für den ESC 2017 vorgeschlagen haben. Die Jury mit Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen kommentiert die Auftritte live in der Sendung. Ein Stimmrecht besitzen die drei aber nicht. Die Entscheidung liegt allein bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland - nur sie wählen am Ende der dreistündigen Show, wer mit welchem Lied zum ESC nach Kiew fährt. Aber auch das internationale Publikum wird gefragt: Die Show wird live im Internet u.a. über die Eurovision App sowie auf www.eurovision.tv gestreamt, der ESC-Website der Europäischen Rundfunk Union EBU. Sie verantwortet den Eurovision Song Contest. Über die offizielle Eurovision-App können Fans in Europa ihre Empfehlung für ihr Lieblingslied aussprechen. Der deutsche ESC-Vorentscheid wird also erstmals in allen Runden auch ein "europäisches Stimmungsbarometer" zeigen. Eine Show, vier ESC-Gewinnerinnen: Bei "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" ist nicht nur Lena dabei - auch Nicole, Ruslana und Conchita geben sich die Ehre. Nicole holte mit ihrem Sieg 1982 den ESC zum ersten Mal nach Deutschland, Ruslana war 2004 die erste ukrainische Gewinnerin. Die Ukraine ist auch Gastgeberland des diesjährigen ESC. Conchita wurde mit ihrem Erfolg für Österreich vor drei Jahren zum Shooting-Star. Die drei werden beim deutschen ESC-Vorentscheid ein Medley aus ESC-Gewinnersongs singen. Weiterer prominenter Musik-Gast in der Sendung ist Matthias Schweighöfer: Er stellt als TV-Premiere den Song "Supermann und seine Frau" aus seinem ersten Album "Lachen Weinen Tanzen" vor. Und auch Tim Bendzko wird mit einem Lied auf der Bühne stehen: Er präsentiert zum ersten Mal im Fernsehen die Single "Leichtsinn" aus seinem neuen Nr.-1-Album "Immer noch Mensch". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, Helene Nissen, Isabella "Levina" Lueen, Yosefin Buohler. Jury: Lena, Tim Bendzko, Florian Silbereisen. Gäste: Nicole, Ruslana, Conchita, Matthias Schweighöfer Originaltitel: Eurovision Song Contest 2017 - Unser Song