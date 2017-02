Das Erste 00:30 bis 01:30 Show Inas Nacht 10 Jahre Inas Nacht - Die besten Folgen D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gäste: Rea Garvey, Tobias Moretti, Mick Flannery, Ahzumjot Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Erster Gast ist heute der irische Musiker Rea Garvey. Er erzählt davon, inwiefern ihn seine sieben Schwestern in vielerlei Hinsicht prägten und dass er schon als 13-Jähriger in Kneipen wie dem "Schellfischposten" arbeitete. Zum Tresen hinzu kommt der österreichische Theater- und Filmstar Tobias Moretti. Er erzählt von der Motorradrallye Paris-Dakar, die er 2013 mitfuhr, besonderen Erfahrungen als Aushilfs-Fernfahrer, die er in jungen Jahren machte und dem Bergbauernhof, den er mit seiner Familie betreibt. Musikalischer Gast ist heute zuerst der irische Nummer-1-Musiker Mick Flannery, der erstmals im deutschen Fernsehen auftritt. Den Abend beschließt Ahzumjot, der als eine der größten Hoffnungen des deutschen Rap gilt. Mit dabei sind natürlich auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Rea Garvey, Tobias Moretti, Mick Flannery, Ahzumjot Originaltitel: Inas Nacht

