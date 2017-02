ZDF 03:15 bis 04:45 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Die Schatten der Vergangenheit DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ein unbekannter Täter in einem Linienbus die Studentin Maria Meyer erschießt, wird das Schaeffers letzter Fall. Denn er hat sich für eine Zukunft mit seiner Familie entschieden. Doch sein letzter Fall wird sein schwerster. Eine Spur führt ihn in die Vergangenheit zu einem ehemaligen Patienten, Kristian Almen, dessen psychische Störung er damals falsch eingeschätzt hatte. Denn einige Jahre später schlug Almen erneut zu. Er tötete die 15-jährige Amalie Sørensen. Seine sechsjährige Gefängnisstrafe hat er verbüßt und ist seitdem wieder auf freiem Fuß. Als Katrine von Schaeffers Kündigung erfährt, ist sie schockiert. Sie scheint mehr für ihn zu empfinden als Freundschaft. Anhand der früheren Zeichnungen von Almen, auf denen Hinweise auf seine Taten zu erkennen sind, verhärtet sich der Verdacht auf ihn im aktuellen Fall. Nun gilt es, ihn so schnell wie möglich ausfindig zu machen, zumal Schaeffer vermutet, dass er wieder zuschlagen wird. Und er behält recht: Almen tötet die junge Ärztin Lisbeth Roed. Ihre Kollegin Clara kann ihn auf den Bildern einer Überwachungskamera eindeutig identifizieren. Kurz darauf erkennt Molbeck den Täter auf einem weiteren Überwachungsvideo wieder, als dieser an einer Tankstelle einen Wagen stiehlt. Das Auto mitsamt Fahrer wird wenig später im Südhafen total ausgebrannt aufgefunden. Mia stellt fest, dass die Spuren mit Almens DNA übereinstimmen. Das Ermittlerteam geht von Selbstmord aus und schließt den Fall offiziell ab. Doch bald wird ein weiteres Opfer geborgen, und alles deutet auf Kristian Almen als Täter hin. Mia findet schließlich heraus, dass es sich bei dem Mann, der im verbrannten Auto war, um Almens Bruder Mikkel Almen handeln muss. Während Katrine und Schaeffer weiter nach Almen fahnden, stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich noch einen zweiten Täter gibt: der Vater von Amalie Sørensen, der den Tod an seiner Tochter rächen will. Sørensen läuft Amok, versucht Almen zu töten, und ohne Rücksicht auf Verluste geraten auch Katrine, Schaeffer und dessen Sohn Johan in seine Fänge. Letzte Wiederholungsfolge "Nordlicht - Mörder ohne Reue". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molbeck) Lærke Winther (Mia Vogelsang) Simon Kvamm (Kristian Allmen) Iben Dorner (Benedicte Schaeffer) Originaltitel: Den som dræber Regie: Birger Larsen Drehbuch: Siv Rajendram Eliassen, Morten Dragsted Kamera: Eric Kress Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16

