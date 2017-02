ZDF 01:45 bis 03:15 Krimi Vera - Ein ganz spezieller Fall Lebenslügen GB 2011 Nach den Romanen von Ann Cleeves Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Margaret Wilde ist mit ihrem elfjährigen Sohn auf dem Weg zum Flughafen, als sie plötzlich von einem anderen Pkw von der Straße abgedrängt wird. Der Fahrer steigt aus und erschlägt sie. Der Junge kann entkommen, stürzt dabei jedoch in einen eiskalten Fluss. DCI Vera Stanhope, die zufällig am Tatort vorbeifährt, kann ihn aus dem Wasser ziehen und reanimieren. Das Kind überlebt und wird zu einem wichtigen Zeugen für den Mord an seiner Mutter. Im Zuge ihrer Ermittlungen stellt Vera fest, dass Margaret und ihr Sohn keinen festen Wohnsitz hatten und seit vielen Jahren auf der Flucht sind. Margarets Nachbar Singh hat sich zwar um die beiden gekümmert, kann Vera aber nicht weiterhelfen. Es stellt sich heraus, dass Margarets Flugtickets mit der Kreditkarte eines gewissen Bobby Salter bezahlt wurden. Salter wird aufgespürt. Offensichtlich hatte der Familienvater ein Verhältnis mit Margaret und für die Mordnacht kein Alibi. In einem psychologischen Test macht Adam Andeutungen über seine Vergangenheit. Dabei ist von Pfauen und dem "glänzenden Mann" die Rede. Außerdem führen die Recherchen zu Patricia Carmichael, einer "ehrenwerten" Richterin, die Margaret offenbar kannte. Welche Rolle spielt die Richterin bei Margarets Ermordung? Letzte Wiederholungsfolge "Vera - Ein ganz spezieller Fall". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) David Leon (DS Joe Ashworth) Wunmi Mosaku (DC Holl Lawson) Paul Ritter (Billy Cartwright) Tim Dutton (Aidan Carmichael) Kerry Fox (Patricia Carmichael) Judi Earl (Theresa) Originaltitel: Vera Regie: Paul Whittington Drehbuch: Paul Rutman, Ann Cleeves Kamera: Martin Fuhrer Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 12

