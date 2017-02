ZDF 00:45 bis 01:45 Sonstiges Berlinale 2017: Die Eröffnung Die Höhepunkte der Gala aus dem Berlinale Palast D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Berlinale im Februar ein fester Termin für die Filmindustrie und Cineasten aus aller Welt. Am 9. Februar werden zum 67. Mal die Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet. Die festliche Gala aus dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz, bei der die Jury und die Wettbewerbsfilme vorgestellt werden und die Berlinale 2017 feierlich eröffnet wird, moderiert Anke Engelke. Die Berlinale zieht trotz kalter Winde und frostiger Temperaturen die ganz Großen der Filmbranche in die Hauptstadt. Während der zehn Filmfest-Tage wird eine internationale Jury rund um den diesjährigen Jurypräsidenten Paul Verhoeven darüber entscheiden, wer in diesem Jahr die Silbernen Bären und den Goldenen Bären für den Besten Film erhalten soll. Mit nahezu 17 000 Fachbesuchern aus 128 Ländern und 4000 akkreditierten Pressevertretern ist die Berlinale nach wie vor eines der wichtigsten Events der Filmwelt. Mit über 300 000 verkauften Eintrittskarten ist die Berlinale nicht nur Branchentreff, sondern auch weltweit das größte Publikumsfestival: Zehn Tage Filmkunst, Glamour, Party, Ideenaustausch und "Big Business" begleiten die Filmvorführungen. Das ZDF zeigt die Highlights der festlichen Eröffnungs-Gala der Berlinale 2017 im Berlinale Palast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anke Engelke Originaltitel: Berlinale 2017: Die Eröffnung

