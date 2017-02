ZDF 23:15 bis 00:30 Talkshow Markus Lanz D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Markus Söder, Politiker Aktuell präsentieren sich CDU und CSU versöhnt miteinander. In der Sendung erklärt Söder, ob die Parteien noch zusammen passen und spricht über den Politik-Stil von Donald Trump. Prof. Tanjev Schultz, Autor Er arbeitet als Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Für das Buch "Kapuzenmänner" hat er sich mit dem Ku-Klux-Klan in Deutschland beschäftigt. Frederik Obermaier, Journalist Obermaier hat das Buch gemeinsam mit Schultz geschrieben. In der Sendung spricht der Journalist über die Entstehungsgeschichte der Klans und sagt, wie viele Klans es in Deutschland gibt. Sabine und Martina, Zwillingsschwestern Sie haben sich für ein Leben als Adoptivmutter entschieden. Insgesamt haben Sabine und Martina zehn Kinder. Die Schwestern sprechen über ihren Weg zur Großfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Markus Söder (Politiker), Prof. Tanjev Schultz (Autor), Frederik Obermaier (Journalist), Sabine und Martina (Zwillingsschwestern) Originaltitel: Markus Lanz

