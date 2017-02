ZDF 11:15 bis 12:00 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 21 Altlasten D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Der Metzger Winfried Becker wird von einer Angestellten tot in seinem Kühlhaus aufgefunden. Zunächst gerät Beckers Nachbar Bernhard Berrenried in Verdacht. Während der Ermittlungen findet Martina Seiffert jedoch heraus, dass Beckers Tod mit einem 20 Jahre zurückliegenden Mord an der 16-jährigen Clara Scholz zusammenhängen könnte. Was haben die beiden Fälle miteinander zu tun? Gerade wurden die Ermittlungen in diesem Fall wieder aufgenommen, weil mit neuer Technik ein genetischer Fingerabdruck des Täters erstellt werden konnte. Dem durchgeführten DNA-Massentest hatte sich das Opfer, Winfried Becker, verweigert. Nachdem Martina Seiffert veranlasst hat, die DNA des toten Metzgers zu bestimmen, erscheint der Mord in einem völlig neuen Licht. Denn Becker kann eindeutig als Mörder und Vergewaltiger des Mädchens identifiziert werden. Wie sich weiter herausstellt, hatte Becker damals einen Komplizen. Da er unter starkem Verdacht steht, den Metzger aus Angst vor Entdeckung umgebracht zu haben, konzentrieren sich die Ermittlungen auf ihn. Doch auch der Dorfarzt Thomas Scholz, der Vater des ermordeten Mädchens, hat ein starkes Motiv: Hat er den Metzger aus Rache getötet? Aber woher hätte Scholz wissen können, dass Becker der Mörder seiner Tochter ist? Mit Hilfe von Beckers Tochter Sabine gelingt es der SOKO, den Komplizen der damaligen Tat, Horst Görgens, zu ermitteln. Der gibt seine Beteiligung an der Ermordung des Mädchens zu, will aber mit Beckers Tod nichts zu tun haben. War Thomas Scholz dem Mörder seiner Tochter auf der Spur? Und was wusste Beckers Frau Verena über seine Vergangenheit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Lisa Wolter) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Thomas Anzenhofer (Dr. Thomas Scholz) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Simon Schmejkal Musik: Günther Illi Altersempfehlung: ab 12