ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Verkehrsunfall - was tun? - Tipps zum richtigen Verhalten / Floristik zum Valentinstag - Ideen von Björn Kroner-Salié / Riesengarnelen - Kochen mit Armin Rossmeier / Mobiler Kinderhospizdienst - Der Alltag einer Hospizbegleiterin D 2017 Stereo 16:9 HDTV Jana Ina Zarrella Model und Moderatorin Das Model mit brasilianischen Wurzeln wuchs in Rio de Janeiro auf, wo sie im Alter von 15 Jahren von der Modelagentur "Elite" unter Vertrag genommen wurde. Schon als Kind nahm Jana Ina Zarrella Tanz- und Gesangsunterricht und träumte von einer Karriere im Rampenlicht. 1998 öffnete ihr die Wahl zur Miss Intercontinental die Tür zur internationalen Karriere als Model. Seit 1999 lebt sie in Deutschland, wo sie ihren Ehemann Giovanni Zarrella kennenlernte. Wie die mittlerweile zweifache Mutter es schafft, ihren Körper bikinitauglich zu halten, zeigt sie zusammen mit Detlef Soost im Fitness-Programm "Brazilian Body Workout" (VÖ März). Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Jana Ina Zarrella (Model und Moderatorin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich