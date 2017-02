Universal Channel 20:15 bis 21:00 Krimiserie Law & Order: New York Drogenkuriere USA 2003 Stereo 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Stephanie March (A.D.A. Alexandra Cabot) Ice-T Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang (as B.D. Wong)) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan José Campanella Drehbuch: Dick Wolf, Robert F. Campbell, Jonathan Greene Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 224 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 114 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 74 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 59 Min.