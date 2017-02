Zee.One 04:25 bis 06:15 Thriller Pizza IND 2014 20 40 60 80 100 Merken Kunals Leben als Pizzabote verläuft eher beschaulich. Einzig seine Frau Nikita, die als Autorin für Horrorgeschichten geradezu besessen ist von übernatürlichen Kräften, sorgt für etwas Aufregung im Alltag. Die Gespenstergeschichten treiben Kunals abergläubischen Boss Kapoor und seine schwangere Frau beinahe in den Wahnsinn. Kunal hingegen glaubt nicht an Geister. Doch eines Tages gerät seine Überzeugung ins Wanken: Die letzte Pizzalieferung des Tages führt Kunal zu einer alten Familienresidenz. Doch als die Dame des Hauses das Zimmer verlässt, um Geld zu holen, geschehen seltsame Dinge. Plötzlich liegt die Hausherrin tot auf dem Boden des Nebenzimmers. Doch wem haben die Stimmen gehört, die Kunal zuvor gehört hat, wenn sonst keiner im Haus ist? Und warum fehlt plötzlich die Pizza, die Kunal ausgeliefert hatte? Als der erschreckte junge Mann das Haus wieder verlassen will, beginnt ein grauenvoller Alptraum. Denn das Haus ist plötzlich verschlossen und Kunal mit Haut und Haaren dem ausgeliefert, was in ihm lauert. Für den ursprünglich in 3D produzierten, nervenzerreißenden Thriller bediente sich die Filmindustrie in Bollywood bei den tamilischen Nachbarn einer gleichnamigen, schon zuvor mehrfach kopierten Vorlage. Sowohl bei Kritik als auch Publikum war diese so erfolgreich gewesen, dass die Filmrechte für die Hindi-Version zu einem Rekordpreis verkauft wurden und allein dadurch die Produktionskosten des Originals deckten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Oberoi (Kunal) Parvathy Omanakuttan (Nikita) Rituparna Chowdhury (Anita) Originaltitel: Pizza Regie: Akshay Akkineni Drehbuch: Akshay Akkineni Musik: Saurabh Kalsi, Mikey McCleary, Shamir Tandon Altersempfehlung: ab 12