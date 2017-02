Zee.One 18:35 bis 19:25 Serien Tashan-e-Ishq - Junge Herzen IND 2015 Merken Twinkle und Yuvraj scheitern mit dem Plan noch vor der eigentlichen Verlobung mit Kunj selbst Ringe zu tauschen. Yuvraj hat sich in den Kopf gesetzt mit Twinkle noch vor deren Verlobung Ringe zu tauschen. Kunj unterstützt das Vorhaben, doch gelingt es den dreien nicht ihren Plan rechtzeitig in die Tat umzusetzen. Kunj und Twinkle werden schließlich feierlich vor ihren Familien verlobt. Yuvraj muss sich nun nicht nur vor seiner Mutter Anita rechtfertigen, er trägt auch einen großen inneren Konflikt in sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Bhasin (Twinkle Kunj Sarna) Zain Imam (Yuvraj Luthra) Sidhant Gupta/Naman Shaw (Kunj Manohar Sarna) Neha Narang (Simple Yuvraj Luthra) Vaishnavi Mahant (Simple Yuvraj Luthra) Deepika Amin (Leela Raminder Taneja) Originaltitel: Tashn-e-Ishq Regie: Usha Manohar Sarna