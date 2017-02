Zee.One 10:00 bis 10:45 Serien Tashan-e-Ishq - Junge Herzen IND 2015 Merken Kunj will endlich für klare Verhältnisse sorgen und die Heirat absagen. Twinkle kann Kunj in letzter Sekunde davon abhalten seinem Vater die Wahrheit zu erzählen und die Hochzeit platzen zu lassen. Twinkle will ihre heimliche Beziehung zu Yuvraj fortsetzen und sieht die Vermählung zu Kunj als letzte Chance. Usha hingegen will die Hochzeit ihres Sohnes verhindern und setzt deshalb einen Privatdetektiv auf Twinkle an. Yuvrajs Mutter Anita weiß bereits, dass die Verlobung von Twinkle und Kunj gefährdet ist und verhöhnt ihre Erzrivalin Leela. Yuvraj plant ein romantisches Date für seine Herzensdame Twinkle. Diese lässt sich deshalb zu einer Wette mit Kunj hinreißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Bhasin (Twinkle Kunj Sarna) Zain Imam (Yuvraj Luthra) Sidhant Gupta/Naman Shaw (Kunj Manohar Sarna) Neha Narang (Simple Yuvraj Luthra) Vaishnavi Mahant (Simple Yuvraj Luthra) Deepika Amin (Leela Raminder Taneja) Originaltitel: Tashn-e-Ishq Regie: Usha Manohar Sarna