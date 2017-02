ARTE 23:25 bis 00:10 Mysteryserie Fortitude GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dan (Richard Dormer) findet Morton (Stanely Tucci) und Henry (Michael Gambon) am Gletscher. Mit letzer Kraft konfrontiert Morton den Sheriff mit einem Beweisfoto - bis schließlich die Wahrheit über die Geschehnisse aus der Nacht, in der Pettigrew starb, ans Licht kommen. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Richard Dormer (Dan Anderssen) Verónica Echegui (Elena Ledesma) Nicholas Pinnock (Frank Sutter) Jessica Raine (Jules Sutter) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Michael Gambon (Henry Tyson) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald, Katie Draper Kamera: Christopher Ross Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 16

