ARTE 22:35 bis 23:25 Mysteryserie Fortitude GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Henry liegt in einem behelfsmäßigen Biwak oben am Gletscher. Er will sterben. Doch Eugene Morton ist ihm auf der Spur. Kriminalinspektor Littlejohn ist mittlerweile nach London zurückgekehrt und versucht, seinen Kollegen Morton zu erreichen. Er hinterlässt ihm eine Nachricht und berichtet, dass der Schatz, den Pettigrew am Strand gefunden hatte, tatsächlich Mammutüberreste sind. Nachdem Markus von Frank brutal misshandelt wurde, sieht Jules nach ihm. Markus pflegt seine Wunden und droht Frank unterschwellig. Als bei den Sutters die Polizei vorfährt, befürchten Frank und Jules das Schlimmste, doch Hildur Odegard hat lediglich eine Bitte. Sie will die Erlaubnis der Eltern, mit Liam einen Test durchzuführen, um herauszufinden, ob er mit den Giftstoffen kontaminiert wurde, die die Wissenschaftler in der Umwelt vermuten. Jules stimmt widerwillig zu, da ihr bewusst ist, dass die Ergebnisse eine Erklärung für das Verhalten ihres Sohnes liefern könnten. Also unterzieht sich Liam der schmerzvollen Lumbalpunktion, und eine Probe seiner Gehirnflüssigkeit wird untersucht. Doch die Tests fallen anders aus als erwartet, und der junge Wissenschaftler Vincent ist entmutigt. Da versucht Natalie, ihn mit einer neuen Vermutung zu trösten: Statt einer Umweltverunreinigung könnte der gemeinsame Faktor ein Virus sein, der vielleicht von Doktor Allerdyce übertragen wurde. Oben am Gletscher wird Henry von Morton damit konfrontiert, dass er weiß, dass Pettigrew von Dan Anderssen mit Handschellen am Stand festgemacht wurde. Eugene Morton will Henry für weitere Befragungen mit nach London nehmen, doch die Situation eskaliert. Als Familie Donnelly nach Hause kommt, finden sie Vater Jason blutüberströmt im Badezimmer - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Richard Dormer (Dan Anderssen) Verónica Echegui (Elena Ledesma) Nicholas Pinnock (Frank Sutter) Jessica Raine (Jules Sutter) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Michael Gambon (Henry Tyson) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 16