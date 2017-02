ARTE 06:55 bis 07:35 Magazin Metropolis Las Palmas / Ariane Mnouchkine / Kery James / Gidon Kremer Metropolenreport: Las Palmas de Gran Canaria / Polen / Ariane Mnouchkine / Gidon Kremer / Kery James / Nasan Tur D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Metropolenreport: Las Palmas de Gran Canaria "Inseln der Glückseligen" - so wurden die Kanaren in der Antike genannt. Doch Gran Canaria hat mehr zu bieten als Sonne, Sand und Massentourismus. Die Kulturszene der Hauptstadt Las Palmas lebt ganz selbstbewusst ihren multi-ethnischen Traum, der Europa derzeit verloren zu gehen scheint. Wie gehen Künstler dort mit ihrem einzigartigen Kulturerbe von afrikanischer, iberischer und kanarischer Kultur um? "Metropolis" reist in die größte Kanaren-Hauptstadt, nach Las Palmas, deren historisches Zentrum zum UNESCO-Welterbe zählt. (2): Polen In Polen krempelt die neue rechtsnationalistische Regierung den Staat gerade tiefgreifend um. Auch die Kultur soll im Sinne der PiS (Partei "Recht und Gerechtigkeit") umstrukturiert werden, etliche Direktoren wurden schon entlassen. "Metropolis" spricht in Berlin und Warschau mit polnischen Kulturschaffenden über die gravierenden Veränderungen. (3): Ariane Mnouchkine Ein Versuch, das Chaos dieser Welt auf die Bühne zu bringen - nichts weniger wollen Ariane Mnouchkine und ihr französisches Theaterkollektiv "Le Theatre du Soleil" mit ihrer jüngsten Produktion. "Une chambre en Inde" ist ein vierstündiger, inszenierter Traum oder Alptraum, in dem alles möglich scheint. "Metropolis" wirft einen Blick hinter die Kulissen des weltberühmten Theaters und spricht mit Ariane Mnouchkine darüber, was Theater in Zeiten des politischen Ausnahmezustands bewirken kann. (4): Gidon Kremer Gidon Kremer feiert im Februar seinen 70. Geburtstag. Sein Orchester, die Kremerata Baltica, wird gerade mal 20 Jahre alt. "Ich lebe nicht im Elfenbeinturm" sagt der lettische Meistergeiger. Und so hat er auch keinerlei Berührungsängste, immer wieder Neues auszuprobieren. In Berlin realisierte er mit seiner Kremarata Baltica ein multimediales Projekt, das live im Internet übertragen wurde: ein Konzert, kombiniert mit Animationsfilmen, die zusammen mit dem syrischen Künstler Nizar Ali Badr entstanden sind. "Metropolis" war vor Ort dabei. (5): Kery James Er gilt als das Sprachrohr der Vorstädte Frankreichs. Seine Texte beschreiben eine zweigeteilte Gesellschaft. Seine Musik ist der Rap. Kery James klagt kompromisslos an, schildert den Alltag der Banlieues zwischen Gewalt und Drogen. Damit hat er überraschend großen Erfolg. Gerade hat er sein neues Album "Mouhammad Alix" veröffentlicht und sein erstes Theaterstück geschrieben, mit dem er auf Tournee geht. (6): Nasan Tur Der Deutsch-Türke Nasan Tur ist derzeit einer der spannendsten politischen Künstler mit Themen wie Macht oder der Spaltung von Gesellschaften. In seinen Fotos, Graffitis oder Performances, in denen er oft selbst Akteur ist, reflektiert er die widersprüchlichen Lebensbedingungen unserer Zeit. "Metropolis" trifft Nasan Tur in seinem Atelier in Berlin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Metropolis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 334 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 94 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 94 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 94 Min.