Kinowelt 03:30 bis 05:30 Drama The Brave USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Der Indianer Raphael lebt mit seiner kleinen Familie in Morgantown auf einer Müllkippe. Für ihn, seine Frau und die beiden Kinder gibt es nur einen Ausweg aus ihrem deprimierenden Leben: Raphael muss Geld für einen Neuanfang auftreiben, doch er hat nichts, was er verkaufen könnte. Dann lernt er in der Stadt den mysteriösen McCarthy kennen. McCarthy produziert Snuff-Filme und macht Raphael ein Angebot: Wenn er zustimmt, sich von ihm foltern und anschließend töten zu lassen, zahlt McCarthy 5000 Dollar im Voraus und weitere 25.000 Dollar nach seinem Tod an dessen Frau. Raphael stimmt zu und hat von da an nur noch eine Woche zu leben, aus der er die beste Zeit seines Lebens mit seiner Familie machen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Raphael) Marlon Brando (McCarthy) Marshall Bell (Larry) Elpidia Carrillo (Rita) Frederic Forrest (Lou Sr.) Luis Guzmán (Luis) Max Perlich (Lou Jr.) Originaltitel: The Brave Regie: Johnny Depp Drehbuch: Johnny Depp , Paul McCudden Kamera: Vilko Filac Musik: Iggy Pop Altersempfehlung: ab 16

