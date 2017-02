Kinowelt 22:30 bis 00:10 Komödie Die Teufelin USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Die mollige und leicht tolpatschige Ruth lebt mit Ehemann Bob und den beiden Kindern in einem New Yorker Vorort und opfert sich vollends für die Familie auf. Als Bob, ein aufstrebender Steuerberater, auf einer Party die berüchtigte Liebesroman-Autorin Mary Fisher kennenlernt, sich Hals über Kopf in sie verliebt und sogleich auch eine Affäre mit ihr beginnt, ist Ruth denn auch zuerst auch darauf bedacht, das Problem zu ignorieren und den Familienfrieden aufrecht zu erhalten. Doch dann erwachen Rachegelüste gegen ihren Gatten und die verführerische Mary in ihr und sie schmiedet einen teuflischen Plan, um es den beiden heimzuzahlen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kinder, Bobs geliebtes Zuhause, seine Karriere und nicht zuletzt seine Freiheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Mary Fisher) Roseanne Barr (Ruth Patchett) Ed Begley jr. (Bob) Linda Hunt (Hooper) Sylvia Miles (Mrs. Fisher) Elisebeth Peters (Nicolette Patchett) Bryan Larkin (Andy Patchett) Originaltitel: She-Devil Regie: Susan Seidelman Drehbuch: Barry Strugatz, Mark R. Burns Kamera: Oliver Stapleton Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12