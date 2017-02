Kinowelt 18:40 bis 20:15 Komödie Middle of Nowhere USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Noch nie war Grace so enttäuscht von ihrer Mutter. Heimlich hatte Rhonda Graces gesamte Ersparnisse für einen Schönheitswettbewerb ihrer kleinen Schwester ausgegeben! In wenigen Wochen ist Semesteranfang und ohne dieses Geld muss die ehrgeizige Grace auf ihr Studium verzichten. Entschlossen versucht sie, mit verschiedenen Jobs das Geld zusammenzubringen. Der gleichaltrige Dorian hat zwar wohlhabende Eltern, muss aber zur Strafe im Sommer arbeiten - er hatte wieder einmal eine verbotene Spritztour mit dem Wagen seines Vaters unternommen. Als der smarte Dorian ihr ein Geschäft vorschlägt, zögert Grace zunächst: Sie soll ihn zu seinen "Kunden" fahren und dafür an den Einnahmen beteiligt werden. Grace durchschaut schnell, dass es sich nicht um legale Geschäfte handeln kann. Aber ihr Wunsch, endlich ihr eigenes Leben zu führen, ist stärker als die Stimme im Kopf, die zur Vorsicht mahnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sarandon (Rhonda Berry) Eva Amurri Martino (Grace Berry) Anton Yelchin (Dorian Spitz) Willa Holland (Taylor Elizabeth Berry) Justin Chatwin (Ben Pretzler) Scott A. Martin (Morris Kraven) Brea Grant (Jean) Originaltitel: Middle of Nowhere Regie: John Stockwell Drehbuch: Michelle Morgan Kamera: Byron Shah Musik: Ferraby Lionheart Altersempfehlung: ab 12