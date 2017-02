Kinowelt 16:50 bis 18:40 Komödie Nine Queens ARG 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zufällig beobachtet der routinierte Kleinkriminelle Marcos, wie der Newcomer Juan bei einem alten Umtausch-Trick auffliegt. Marcos hilft dem Greenhorn aus der Patsche, indem er sich als Polizist ausgibt und ihn festnimmt. Fortan nimmt Marcos den unerfahrenen Schützling unter seine Fittiche und lehrt ihn das Einmaleins der Gaunereien. Gemeinsam führen die Beiden eine Reihe von lukrativen Coups durch. Doch das frischgebackene Erfolgsduo will mehr. Zusammen mit Marcos' Schwester hecken sie einen raffinierten Plan aus: Ein gefälschtes Set wertvoller Briefmarken, die berühmten "Nine Queens", soll verkauft werden, aber dieses Mal erweist sich alles als nicht ganz so einfach. Eine rasante Gangsterkomödie im britischen Stil auf argentinischem Asphalt. Nach "Ocean's Eleven" ist das Remake von "Nine Queens" das nächste Projekt des Produzentenduos Steven Soderbergh und George Clooney. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricardo Darín (Marcos) Gastón Pauls (Juan) Leticia Brédice (Valeria) Tomás Fonzi (Federico) Ignasi Abadal (Vidal Gandolfo) Alejandro Awada (Washington) Antonio Ugo (D' Agostino) Originaltitel: Nueve reinas Regie: Fabián Bielinsky Drehbuch: Fabián Bielinsky Kamera: Marcelo Camorino Musik: César Lerner Altersempfehlung: ab 16