Kinowelt 09:55 bis 11:45 Drama Das Versprechen D, F, CH 1995 16:9 Als Sophie und Konrad im Herbst 1961 mit ihren Freunden durch die Kanalisation nach Westberlin flüchten wollen, bleibt Konrad wegen eines offenen Schnürsenkels zurück und wird geschnappt. Getrennt durch die Mauer nimmt das Leben der jungen Liebenden einen völlig unterschiedlichen Verlauf. In 28 Jahren gelingen ihnen nur vier Treffen: bei einer der heftigen Begegnungen wird Sophie schwanger. Doch Konrad kann nicht raus und Sophie will nicht mehr rein in die DDR. Ihr Sohn wird geboren und es folgen Jahre das Schweigens - bis am 9. November 1989 die Mauer fällt. Margarethe von Trotta erhielt für ihr hochkarätig besetztes, emotionsgeladenes Drama über zwei deutsche Schicksale in den Jahren der Mauer den Bayerischen Filmpreis für die beste Regie. Der gleiche Preis ging an Meret Becker für ihre überzeugende Darstellerleistung. Bildergalerie Schauspieler: Corinna Harfouch (Sophie) Meret Becker (Sophie als junge Frau) August Zirner (Konrad) Anian Zollner (Konrad als junger Mann) Tina Engel (Sophies Tante) Monika Hansen (Sophies Mutter) Eva Mattes (Barbara) Originaltitel: Das Versprechen Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Margarethe von Trotta, Felice Laudadio Kamera: Franz Rath Musik: Jürgen Knieper Altersempfehlung: ab 6