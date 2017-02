NDR 23:30 bis 01:00 Filme Dr. Gressmann zeigt Gefühle D 2014 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Elternabend seines Sohnes Konstantin lernt Philipp Gressmann Dolores Sturm kennen. Allerdings nur ungern, wie er mehrmals betont. Die Frau ist absolut nicht seine Liga. Gressmann, schwerreich, lebt im feinen Westend, Dolores in einer Hochhaussiedlung mitten in einem sozialen Brennpunkt der Stadt. Dass ihre Söhne befreundet sein sollen, seine Exfrau dies gar befürwortet, entsetzt ihn. Beim Verlassen der Schule heftet sich Dolores auch noch an seine Fersen, um zwei ausgesprochen zwielichtigen Typen, Taci und Ali, zu entkommen. Es beginnt eine turbulente Reise durch die Nacht, in der sich diese ganz unterschiedlichen Welten begegnen. Gressmann erlebt Dinge, die er sich nicht hätte träumen lassen und macht Erfahrungen, auf die er lieber verzichtet hätte. Seine so fein geordnete Welt erhält erhebliche Risse. Der sonst so abgeklärte und kühl kalkulierende Dr. Gressmann zeigt zu seiner eigenen Überraschung plötzlich Gefühle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Duken (Dr. Philipp Gressmann) Alwara Höfels (Dolores Sturm) Peter Becker (Steve) Isaak Dentler (Ravi) Katharina Hackhausen (Lena Wieland) Edin Hasanovic (Taci) Alexandra von Schwerin (Frau von Gallwitz) Originaltitel: Dr. Gressmann zeigt Gefühle Regie: Nicki Stein Drehbuch: Nicki Stein Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Jacki Engelken