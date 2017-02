NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Kamtschatka-Bärin Mascha will ausbüxen! Kamtschatka-Bärin Mascha will ausbüxen! / Alpakahengst Gandalf muss operiert werden / Kraftfutter für die Ferkel D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Immer Ärger mit den Bären: Gerade hat sich Mascha den Bauch mit Honig vollgeschlagen, da versucht sie im nächsten Moment über die Mauerkrone zu türmen. Dass sie trotz des tiefen Wassergrabens überhaupt so weit kommen konnte, gibt Uwe Fischer nicht nur zu denken, sondern auch jede Menge zu tun. Alpakahengst Gandalf hat ein triefendes Auge und muss operiert werden. Doch trotz der Narkose von Dr. Flügger will das Alpaka partout nicht einschlafen, bis Volker Friedrich den Grund erkennt. Die Ferkel im Haustierrevier kriegen eine Ladung Kraftfutter, das Zebrafohlen bekommt den Personalnummer-Erkennungschip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.