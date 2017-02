NDR 06:35 bis 07:20 Dokumentation Unvergessen - Der XXL-Ostfriese Rein in die Botanik - unterwegs mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken Rein in die Botanik D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Zur Erinnerung an Tamme Hanken, der im Oktober 2016 überraschend verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen schöne und anrührende Episoden aus der Serie "Der XXL-Ostfriese". Wenn ein Pflanzenliebhaber wie Jürgen Feder und ein Pferdefreund wie der "Knochenbrecher" Tamme Hanken zusammentreffen, ist einiges zu erwarten: Entweder gibt es einen interessanten Erfahrungsaustausch zwischen zwei Kennern ihres Fachs oder beide Experten reden komplett aneinander vorbei. Auf jeden Fall mangelt es bei dem Treffen der beiden nicht an Abwechslung. Und am Ende gibt es sogar Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese Regie: Andreas Lingsch/Sabine Howe Kamera: Erik Hartung

