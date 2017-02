13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Navy CIS Krampus USA 2014 Stereo 16:9 Merken Durch einen Hackerangriff wurde in ganz Washington D.C. das Internet lahmgelegt. Die Behörden haben die Kontrolle über die Situation verloren und sind in Sorge, dass geheime Informationen, die auch die nationale Sicherheit betreffen könnten, veröffentlicht werden. Um dem Hacker das Handwerk legen zu können, holt man die verurteilten Cyber-Kriminellen Kevin Hussein (Ethan Rains), Heidi Partridge (Erin Allin O'Reilly) und Henry Khan (Vik Sahay) zur Unterstützung aus dem Gefängnis und unterstellt sie McGee (Sean Murray). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk