13th Street 12:25 bis 13:10 Krimiserie Law & Order Jungs auf Abwegen USA 2009 Stereo 16:9 Merken Nachdem eine junge Frau in ihrer Wohnung ermordet wurde, werten Lupo (Jeremy Sisto), Bernard (Anthony Anderson) und ihre Kollegen die Überwachungskamera in der Lobby des Wohnhauses aus und kommen durch die Aufnahmen auf eine heiße Spur. Offenbar wollte sich ein mexikanisches Drogenkartell an der Frau rächen und rekrutierte zwei zu Killern ausgebildete Teenager, um den Job zu erledigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Jonathan Cake (Marcus Woll) Originaltitel: Law & Order Regie: Rose Troche Drehbuch: Keith Eisner Kamera: William Klayer Musik: Mike Post