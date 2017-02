13th Street 11:35 bis 12:25 Krimiserie Criminal Minds Böse Jungs USA 2014 Stereo 16:9 Merken In San Diego war vor einem Jahr an Halloween der elfjährige Joshua Parker (Anson Bagley) verschwunden. Einen Tag bevor sich sein Verschwinden zum ersten Mal jährt, taucht Joshua in sehr schlechter Verfassung wieder auf. Die Kollegen vom BAU-Team finden heraus, dass es in der Vergangenheit bereits einen ähnlichen Fall gab. Damals verschwand Tommy Wilcox. Dessen Entführer Rodney Tanner (Christopher May) sitzt in Haft. Als ein weiteres Kind verschwindet, sucht das BAU-Team mit Hochdruck nach einem Nachahmungstäter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini