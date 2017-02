13th Street 08:30 bis 09:15 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Der Tote aus dem Meer USA 2010 Stereo 16:9 Merken Winters (Skeet Ulrich) und Jaruszalski (Corey Stoll) untersuchen den Mord an Freddy Ramirez, der auf einer Ölplattform gearbeitet hat. Nachdem es zunächst so aussieht, als habe er weder private Probleme, noch Schwierigkeiten bei seiner Arbeit gehabt, bekommt die Polizei einen Hinweis, dass die Vorarbeiterin Valerie Roberts (Sprague Grayden) ein Motiv für den Mord haben könnte. Tatsächlich finden die Detectives in Roberts Büro Blut von Ramirez. Allerdings hat die Verdächtige mit Sarah Goodwin (Natalie Zea) eine Anwältin, die mit allen Wassern gewaschen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Detective Tomas "TJ" Jaruszalski) Skeet Ulrich (Detective Rex Winters) Sprague Grayden (Valerie Roberts) Natalie Zea (Sarah Goodwin) Sam Ball (Zack Kinney) Rachel Ticotin (Lieutenant Arleen Gonzalez) Megan Boone (Deputy D. A. Lauren Stanton) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Michael S. Chernuchin Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson