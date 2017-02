13th Street 05:25 bis 06:10 Actionserie Scorpion Ewiges Eis USA 2016 Stereo 16:9 Merken Captain Cody Decker (Taylor Handley) und seine Spezialeinheit stecken im glühend heißen Darfur in Schwierigkeiten. Der Kommunikationssatellit, der die zu ihrer Absicherung nötige Drohne steuert, sendet und empfängt keine Signale mehr. Deshalb muss das Team Scorpion in die Antarktis reisen, um dort in einer lebensgefährlichen Aktion die Satellitenkommunikation wieder in Gang zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Originaltitel: Scorpion Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Nick Santora, David Foster Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales, Brian Tyler