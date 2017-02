National Geographic 02:20 bis 02:45 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Übermut tut selten gut - das zeigt sich gerade diese Episode von "Science of Stupid". In Feierstimmung kann selbst ein harmloser Tanz auf dem Tisch zum Desaster führen. Auch die Rutschpartie auf ebenem Boden findet manchmal ein unsanftes Ende. Und wer sich im großen Stil blamieren will, der vollführe einmal einen Wheelie mit dem Quad! Die Geländefahrzeuge mögen zwar vier Räder haben - das bedeutet aber noch lange nicht, dass ein Fahrer mit ihnen nicht umkippen kann. Nur Übung macht den Meister. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 150 Min. Der Pate III

Krimi

ARTE 01:00 bis 03:45

Seit 110 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 80 Min.