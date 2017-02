National Geographic 00:25 bis 01:15 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Todesursache Zyanid USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahre 1914 nimmt die frischvermählte Margaret Lloyd aus England ein Entspannungsbad. Kurze Zeit später findet ihr schockierter Ehemann sie tot in der Badewanne. Schon bald gerät der trauernde Mann in Verdacht, Margaret getötet zu haben. Denn sie ist bereits seine dritte Frau, die in einer Badewanne gestorben ist. Scotland Yard und ein bekannter Pathologe sollen den "Bräute in der Badewanne"-Fall lösen - bevor der Mörder erneut heiratet. Fast 70 Jahre später stirbt ein Krankenhauspatient acht Monate nach einem Motorradunfall, obwohl er eigentlich bereits auf dem Weg der Besserung war. Der Pathologe riecht bei der Autopsie Zyanid. (Der Geruch von Zyanid kann übrigens nur von 50 Prozent der Bevölkerung wahrgenommen werden). Die Entdeckung des Pathologen führte dann dazu, dass einer der schlimmsten Serienmörder der USA gefasst werden konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 257 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 57 Min. Hard Rain

Thriller

Tele 5 00:21 bis 02:04

Seit 56 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:30 bis 01:30

Seit 47 Min.