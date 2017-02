National Geographic 17:30 bis 18:20 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Nachtschicht GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der starke Schneefall beschert Thord jede Menge Arbeit: Denn er muss dafür sorgen, dass Norwegens Straßen befahrbar bleiben und sich so wenige Unfälle wie möglich ereignen. Über zu wenige Aufträge kann sich auch Jo Roger im Norden nicht beschweren. Bei den schwierigen Witterungsbedingungen bauen Holztransporter immer mal wieder eine Bruchlandung - und dann kommt Jo ins Spiel. Und schließlich wäre da noch Bjørn, der in den Bergen einem Truck aus dem Schlamassel helfen soll. Doch das Ganze verläuft etwas anders als geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Wartnaby (Himself - Narrator) Originaltitel: Ice Road Rescue Musik: Raymond Enoksen