National Geographic 15:50 bis 16:45 Dokumentation Die fliegenden Helden des 2. Weltkriegs Die Red Tails CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Sie waren jung und begabt. Aber weil sie schwarz waren, versagte ihnen die US Army die Beförderung in leitende Positionen. Allerdings setzten afro-amerikanische Aktivisten Präsident Roosevelt derart unter Druck, dass dieser einen Ausbildungsgang nur für schwarze Kampfpiloten in Tuskegee/Alabama installierte. Der sollte zur Geburtsstätte einer der schlagkräftigsten Air-Force-Einheiten der USA werden, die maßgeblich dazu beitrug, die Lufthoheit Nazi-Deutschlands zu brechen. Und so war den Piloten danach ein Platz in der Geschichte der Vereinigten Staaten sicher. Originaltitel: War Heroes of the Skies