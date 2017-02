National Geographic 14:10 bis 15:00 Dokumentation Mega-Fabriken Die Super-U-Bahn USA 2007-2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die R-160-U-Bahnzüge sind die neueste Innovation im Schienennahverkehr von New York City: Schnell, sicher und ausgestattet mit einer Vielzahl technischer Gimmicks wie LCD-Informationsbildschirmen, einer hochwirksamen Geräuschdämmung und einem energiesparenden Bremssystem. Doch wie entsteht dieses Wunderwerk auf Schienen? Auf der Spur des Superzugs reiste ein Filmteam für "Mega-Fabriken" nach Sao Paulo, wo Fahrwerk und Karosserie gefertigt werden. Weiter geht es zur Endmontage in Hornell im US-Bundesstaat New York. Wenn alle Komponenten verbaut sind und die letzte Schraube angezogen wurde, wiegt der fertige R-160 rund 39 Tonnen und enthält sage und schreibe 38 Kilometer Verkabelungen. Aber nicht nur in dieser Hinsicht prunkt die U-Bahn mit Superlativen: 40 Jahre soll die R-160 ihren Dienst verrichten, bevor sie schließlich ins Museum wandert oder abgewrackt wird - und innerhalb dieses Zeitraums wird sie Millionen Passagiere befördern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories