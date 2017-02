National Geographic 06:55 bis 07:20 Dokumentation Brain Games Körper und Geist USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Körper und Geist sind auf unzähligen Wegen miteinander verbunden - und einige sind mysteriöser als andere. Entdecken Sie, wie Ihr Gehirn und Ihr Körper auf eine Weise zusammenarbeiten, als seien sie die besten Freunde oder aber im Gegenteil, als seien sie Todfeinde. Sie werden zwei Martial-Arts-Kämpfer erleben, die auf eine völlig neue Art und Weise herausgefordert werden - und Sie haben die Chance, gegen die beiden anzutreten. Schließlich werden Sie ein Geheimnis über die Reaktionszeit Ihres Körpers erfahren, das Sie nutzen können, um schnell an Geld zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Bastian (Herself) Michael Bisping (Himself - Guest) Max Darwin (Himself - Illusionist) Peter Duncanson (Himself) Forrest Griffin (Himself - Guest) Will Lee (Himself) Jason Silva (Himself - Host) Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Adam 'Tex' Davis, Ginna Hoben, Jerry Kolber Musik: David Vanacore

