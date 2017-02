National Geographic 05:00 bis 05:45 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Zeugen im Internet USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges im Jahre 1986 weckt ein 75-Cent-Überweisungsfehler im Computer das Interesse von Clifford Stoll, einem ehemaligen Astronomen, der nun als Programmierer im kalifornischen Berkeley arbeitet. Er verfolgt die Spur eines nicht autorisierten Benutzers bis nach Europa und deckt die wahren Ziele des Hackers auf: Er wollte Zugang zu US-Militär-Computern erlangen und die Informationen an die Sowjetunion verkaufen. Fast 20 Jahre später reisen Ermittler wieder auf dem Daten-Highway, um den Fall einer ermordeten Masseurin zu lösen. Der Täter schien sich im Cyberspace gut genug auszukennen, um in der realen Welt nur wenige Spuren zu hinterlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab