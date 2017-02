TNT Film 07:50 bis 10:00 Fantasyfilm Superman II - Allein gegen alle GB 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Durch eine Explosion im Weltall können drei Schurken entkommen, die bislang in der Phantomzone gefangen waren. Als Lois Lane herausfindet, dass Clark Kent in Wirklichkeit Superman ist, werden die beiden ein Paar und Clark gibt ihr zuliebe sogar seine Superkräfte auf. Lange währt das junge Liebesglück jedoch nicht, denn die Verbrecher aus Krypton planen, sich die Erde Untertan zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Reeve (Clark Kent/Superman) Gene Hackman (Lex Luthor) Margot Kidder (Lois Lane) Ned Beatty (Otis) Jackie Cooper (Perry White) Terence Stamp (Zod) Sarah Douglas (Ursa) Originaltitel: Superman II Regie: Richard Lester Drehbuch: Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman Kamera: Robert Paynter, Geoffrey Unsworth Musik: Ken Thorne Altersempfehlung: ab 12