Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: gesundheit Tipps für Ihre Gesundheit Impfschutz - kleiner Pieks mit großer Wirkung D 2017 HDTV Live TV Merken Keuchhusten, Masern, Tuberkulose - viele Krankheiten, die in Deutschland schon fast ausgerottet waren, sind wieder auf dem Vormarsch. Dabei kann man sich dagegen impfen lassen, doch die Impfraten sind rückläufig - viele Menschen in Deutschland wurden als Kinder nicht geimpft oder lassen sich nicht oder zu selten impfen. Das kann schwere Folgen für die Gesundheit haben - Masern werden so zur tödlichen Gefahr. Welche Impfungen sind wirklich notwendig? Und woher weiß man, ob der Impfschutz noch besteht? Außerdem gibt es sogar eine Krebsart, gegen die man sich impfen lassen kann: den Gebärmutterhalskrebs, ausgelöst durch eine Infektion mit HP-Viren, den Humanen-Papilloma-Viren, die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Für wen ist diese Impfung sinnvoll, und wann ist der richtige Zeitpunkt? "service: gesundheit" zeigt, welche Impfungen für Erwachsene empfehlenswert sind, welche "neuen" Impfungen es gibt und welche Konsequenzen ein fehlender Impfschutz hat. Außerdem: Wie wirkt die Impfung gegen das HP-Virus, und sollten sich auch Jungen impfen lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Brüning Originaltitel: service: gesundheit

