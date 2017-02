Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Liebling, wir haben geerbt! D 2007 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hausfrau Hannah Held findet heraus, dass ihr lieber Gatte Martin sie betrügt. Wutentbrannt kündigt sie an, dass sie sich scheiden lassen will. Doch so einfach ist das nicht, denn auf Hannah wartet das millionenschwere Erbe ihrer Großtante Käthe. Einer Geschiedenen wird die traditionsbewusste alte Dame das teure Familienerbe aber niemals anvertrauen. Also bleibt Hannah nichts anderes übrig, als mit ihrem künftigen Exmann einen Pakt zu schließen. Nachdem die Trennung von Tisch und Bett vertraglich genau geregelt ist, zieht die Familie Held in Tante Käthes Villa ein, und Hannah und Martin spielen nach außen hin das harmonische Eheleben. Das gelingt ihnen so gut, dass die Rosenkrieger bald selbst nicht mehr wissen, wo die Liebe aufhört und die Lüge anfängt ... - "Liebling, wir haben geerbt!" ist eine spritzig inszenierte Familienkomödie mit Sabine Postel und Florian Martens. Zu sehen sind außerdem Nora Binder, Frederick Lau, Johanna Christine Gehlen - sowie Nadja Tiller und Walter Giller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hannah Held) Florian Martens (Martin Held) Nadja Tiller (Tante Käthe) Nora Binder (Lola Held) Frederick Lau (Paul Held) Johanna Christine Gehlen (Isabel) Stefanie Stappenbeck (Annika) Originaltitel: Liebling, wir haben geerbt! Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Gabriele Kob Kamera: Pascal Mundt Musik: Andreas Schäfer, Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12