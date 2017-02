Hessen 13:00 bis 14:30 Liebesfilm Liebe nach Rezept D 2007 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich könnte die attraktive Corinna Fürstenberg rundum zufrieden sein: Sie hat eine aufgeweckte Tochter, muss sich finanziell keinerlei Sorgen machen und betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael ein gut gehendes Feinschmeckerlokal. Ausgerechnet an ihrem 17. Hochzeitstag aber realisiert Corinna, dass ihre Ehe in einer Sackgasse steckt: Ihr einst so romantischer Gatte schaut mittlerweile lieber anderen Frauen nach und denkt ansonsten nur noch ans Geschäft. Wie soll sie Michael dazu bringen, wieder ein bisschen mehr Gefühl zu zeigen? Corinnas rumänische Putzfrau Rosha weiß Rat: Sie schenkt Corinna ein magisches Liebeskraut, das den gestressten Workaholic in einen frisch verliebten Romantiker verwandeln soll. Das Dumme ist nur, dass Corinna die Kräuter versehentlich selbst verzehrt - und sich umgehend und unsterblich in den nächsten Mann verliebt, der ihr begegnet: In diesem Fall in den biederen Fischhändler Hansen, der auch das Restaurant der Fürstenbergs beliefert. Der verdutzte Hansen, selbst verheiratet und Vater dreier Kinder, weiß gar nicht, wie ihm geschieht, als Corinna sich plötzlich mit verklärtem Blick an ihn heranmacht, und lässt sich von seiner Verehrerin dann aber doch zu einem heimlichen Rendezvous überreden. Als seine Ehefrau Monika Wind von der Sache bekommt, will sie Corinna zur Rede stellen. Allerdings trifft sie im Hause Fürstenberg nur auf Michael, der, ohne es zu ahnen, mittlerweile ebenfalls von den Kräutern genascht hat. Und da Monika die erste Frau ist, die er danach trifft, schenkt er ihr auf der Stelle sein Herz. Die hält ihren neuen Verehrer natürlich für komplett verrückt. Aber so leicht lässt Michael sich nicht abwimmeln. So entspinnt sich ein aberwitziger Liebesreigen, an dessen Ende vor allem eines klar ist: Wahre Liebe kommt von Herzen - und dagegen ist kein Kraut gewachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Ochsenknecht (Hansen Quaas) Kai Wiesinger (Michael Fürstenberg) Sonsee Neu (Corinna Fürstenberg) Petra Kleinert (Monika Quaas) Golda Tencer (Rosha) Melina Hennen (Marie Fürstenberg) Sybille J. Schedwill (Juliane Heuer) Originaltitel: Liebe nach Rezept Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Rodica Döhnert Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Jörg Rausch Altersempfehlung: ab 6