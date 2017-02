FOX 04:00 bis 04:20 Comedyserie How I Met Your Mother Katastrophenschutz USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der angekündigte Hurricane Irene versetzt ganz New York in Angst und Schrecken. Ted versucht seine Freunde dazu zu überreden, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Er hat in bester Pfadfinder-Manier bereits einen Mietwagen organisiert und eine Notfalltasche gepackt, um nach Westchester zu fahren. Leider hat er die Rechnung ohne seine Freunde gemacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Kal Penn (Kevin) Teresa Castillo (Maya) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Michael Shea Drehbuch: Robia Rashid Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

