FOX 21:00 bis 22:05 SciFi-Serie Legion USA 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken "Legion", inspiriert von Marvels "X-Men"-Comics, erzählt die Geschichte des jungen Mannes David Haller (Dan Stevens), der vielleicht mehr als nur ein Mensch ist. Als Kind als schizophren diagnostiziert, war er über Jahre hinweg in zahllosen psychiatrischen Einrichtungen. Auch jetzt, mit Anfang 30, befindet er sich wieder in einer geschlossenen Abteilung. Dort versinkt er im alltäglichen Trott: Essen, Therapie, Medikamente, Schlaf. Den Rest der Zeit verbringt er mit Lenny (Aubrey Plaza), die sich ihren Optimismus trotz massiver Alkohol- und Drogensucht nicht nehmen lässt. Davids Routine wird durch die Ankunft der neuen und schönen Mitpatientin Syd Barrett (Rachel Keller) unterbrochen. Beide fühlen sich nicht nur auf unerklärliche Weise zueinander hingezogen, David muss nach einer einschneidenden Begegnung mit Syd auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Stimmen, die er hört, und die Visionen, die er hat, real sein könnten. Nach der Flucht aus dem Krankenhaus führt Syd David zu Melanie Bird (Jean Smart), einer Therapeutin mit unkonventionellen Methoden. Melanie und ihr Team eröffnen David eine außergewöhnliche Welt voller neuer Möglichkeiten... Als Executive Producer zeichnen neben "Fargo"-Schöpfer Noah Hawley auch Bryan Singer und Simon Kinberg verantwortlich ("X-Men"-Filmreihe). Der Cast ist ebenfalls hochkarätig: Neben Dan Stevens ("Downton Abbey") und Aubrey Plaza ("Parks and Recreation") ist Emmy-Preisträgerin Jean Smart ("24") mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Stevens (David Haller) Katie Aselton (Amy Haller) Mackenzie Gray (The Eye) Jeremie Harris (Ptonomy Wallace) Bill Irwin (Cary Loudermilk) Rachel Keller (Syd Barrett) Amber Midthunder (Kerry Loudermilk) Originaltitel: Legion Regie: Noah Hawley Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo

