FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Die Sünden meines Vaters USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Tonys Vater wird schlafend in seinem Mietwagen aufgefunden. Im Kofferraum liegt die Leiche von Lieutenant Massey. Tony Senior gerät unter Mordverdacht, alle Indizien sprechen gegen ihn. Als schließlich die Mordwaffe, eine Weinflasche, gefunden wird, scheint der Fall gelöst - der alte Mann kann sich jedoch an nichts erinnern. Es stellt sich heraus, dass er gemeinsam mit Massey an einem Projekt gearbeitet hat und es zu einem heftigen Streit kam, der auf Video festgehalten wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Robert Wagner (Anthony DiNozzo sen.) Tom Schanley (Navy Lieutenant Dean Massey) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk