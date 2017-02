FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Der leere Sarg USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Flugzeug, das gefallene Soldaten zurück in die USA bringen sollte, stürzt ab. Ducky stellt fest, dass einer der Särge leer war - nämlich der von First Lieutenant Gabriela Flores. Sie war Mitglied einer Spezialeinheit in Afghanistan, die versuchte, Mädchen Schulbildung zu vermitteln. Bei einem Anschlag soll sie umgekommen sein. Satellitenbilder zeigen aber, dass Gabriela mit zwei Kindern fliehen konnte. Gibbs erhält von oberster Stelle den Auftrag, sie vor Ort zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Gina Lucita Monreal, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk