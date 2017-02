FOX 12:30 bis 13:15 Serien Nashville Stürmische Zeiten USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Teddy begrüßt die größten Stars von Nashville zu seiner "Note By Note"-Gala, ein musikalisches Highlight der Branche. Nicht nur Juliette möchte hier ihre Rückkehr ins Rampenlicht feiern, auch Layla soll auf der Bühne stehen - und zwar neben Jade St. John (gespielt von Christina Aguilera). Kurz vor dem Auftritt von Rayna, Deacon, Maddie und Daphne bekommt Deacon den Anruf, auf den er so lange gewartet hat - mit einer Nachricht, die sein Leben gravierend verändern könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Geoffrey Nauffts, Dana Greenblatt