FOX 05:00 bis 05:45 Serien Nashville Kleine und große Geheimnisse USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Superstar Jade St. John (gespielt von Christina Aguilera) ist auf Tour und tritt einen Abend in Nashville auf. Die berühmte Sängerin war einmal mit Jeff verlobt, der nun gezwungen ist, erneut mit seiner Ex zusammenzuarbeiten. Derweil versucht Deacon weiterhin, mit seiner Krebsdiagnose fertig zu werden. Auch seiner Familie, insbesondere Maddie, macht das Ganze zu schaffen. Juliette wiederum möchte nach der Geburt ihrer Tochter möglichst schnell zurück ins Rampenlicht - was nicht so einfach ist. Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Will Chase (Luke Wheeler) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Originaltitel: Nashville Regie: Callie Khouri Drehbuch: Monica Macer, David Gould