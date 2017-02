MDR 04:15 bis 04:45 Magazin SachsenSpiegel Royaler Besuch - Das niederländische Königspaar zu Gast in Sachsen / Große Bühne - Chemnitzerin "Levina" beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest / Rundes Jubiläum - Der Maler Gerhard Richter feiert seinen 85. Geburtstag D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Royaler Besuch - Das niederländische Königspaar zu Gast in Sachsen / Große Bühne - Chemnitzerin "Levina" beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest / Rundes Jubiläum - Der Maler Gerhard Richter feiert seinen 85. Geburtstag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: A. Koebel Originaltitel: SachsenSpiegel

