MDR 23:35 bis 00:20 Magazin Fröhlich lesen Autoren zu Gast bei Susanne Fröhlich Gar keine Rabenmütter - tolle Frauen und Bücher / "Plötzlich Rabenmutter?" / "Hinter diesen blauen Bergen" D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sind die Berge wirklich blau im Wilden Westen? Gibt es sowas wie Cowboy- und Indianer-Romantik, wie aus den Karl-May-Büchern? Die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser ist in die USA ausgewandert, in den Wilden Westen, nach Santa Fe, und bewohnt dort allein ein kleines denkmalgeschütztes Haus, um zu schreiben. Und so lautet der Titel des Buches "Hinter diesen blauen Bergen". Es handelt vom Loslassen, nicht nur von Familie und Freunden, von der Suche nach dem alten und neuen Zuhause und von einer alten neuen Liebe. Nicht nur Milena Moser musste sich mit dem Vorwurf der Rabenmutter auseinander setzen, als sie die Schweiz verließ. Auch die Journalistin Lisa Frieda Cossham kennt sich damit aus: Ihre Ehe zerbrach, sie zog aus, seitdem sind die Eltern für die beiden Kinder gleichberechtigt im so genannten "Wechselmodell" da - eine Woche hier, eine Woche da. Als Lisa Frieda Cossham ihre Erfahrungen, vor allem auch Gefühle als Teilzeit-Mutter veröffentlicht, wird sie von anderen Müttern verbal attackiert und vehement angegriffen: Mütter haben bei ihren Kindern zu bleiben! Und so setzt sich die Journalistin in ihrem Buch: "Plötzlich Rabenmutter? Wie ich meine Familie verließ und mich fragte, ob ich das darf" mit dem in der Gesellschaft immer noch vorherrschenden Bild der aufopfernden, selbstlosen Mutter, die für die Familie alles gibt, auseinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lisa Frieda Cossham, Milena Moser Originaltitel: Fröhlich lesen

