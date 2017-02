3sat 03:55 bis 04:40 Reportage Bilder einer Landschaft Die Monti Lessini D 2001 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Monti Lessini liegen abseits der großen Verkehrs- und Touristenströme im Hinterland von Verona. Erstaunlicherweise konnte das Gebiet viel von seinem ursprünglichen Charakter bewahren. Adelige und klösterliche Grundherren riefen im 11. und 12. Jahrhundert Siedler aus dem südbayerischen Raum ins Land, gaben ihnen ein paar Freiheiten zur Selbstverwaltung und viel unwirtliches Bergland zum Kultivieren. Die Siedler rodeten die ausgedehnten Buchenwälder, schlugen sich durch als Köhler, Bauern und Holzfäller. Vielleicht bekamen sie deshalb von der einheimischen Bevölkerung den Namen "Zimbern", eine Ableitung von "zimmern". Die "Cimbri" schlossen sich zu 13 Gemeinden zusammen, regelten unter der venezianischen Herrschaft ihre Belange selbst, übernahmen die Aufgabe der Grenzverteidigung und hielten nachbarliche Beziehungen mit den Leuten des alten Tiroler Seidenstädtchens Ala im trentinischen Etschtal. Der Film folgt einer Försterin, der die letzten Uralt-Buchen ans Herz gewachsen sind, begleitet die Bauern auf eine der zahlreichen Almen, folgt der Erzählung eines Fuhrmanns, der im Sommer Eis aus den "Giassare", den Eiskellern, nach Verona brachte. In Giazza (cimbrisch: Lijetzan) glimmt ein Kohlenmeiler, sprechen die Menschen das "Tautsch" ihrer Vorfahren, in dem noch Althochdeutsches lebendig ist. Weiter südlich wird die Gegend lieblicher, wachsen Wein und Oliven: Die Monti Lessini sind ein Gebiet von großer landschaftlicher Schönheit und unbekannter kultureller Vielfalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bilder einer Landschaft

